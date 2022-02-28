Губернатор Краснодарского края: семьям погибших участников военной спецоперации выплатят по 2 миллиона рублей
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вениамина Кондратьева
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что близким погибшего в ходе спецоперации командира разведроты Александра Лысенко выплатят 2 миллиона рублей.
Такую же материальную помощь получит «каждая проживающая на территории нашего края семья погибших военнослужащих-участников специальной операции на Украине», заявил глава региона.
«Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать», - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Ранее о потерях в ходе спецоперации сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чеченской Республики, Курской, Астраханской и Пензенской областей.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Такую же материальную помощь получит «каждая проживающая на территории нашего края семья погибших военнослужащих-участников специальной операции на Украине», заявил глава региона.
«Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать», - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Ранее о потерях в ходе спецоперации сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чеченской Республики, Курской, Астраханской и Пензенской областей.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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