Главы еще двух регионов России сообщили о погибших в ходе спецоперации на территории Украины
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня сообщили о гибели военнослужащих в ходе специальной операции на территории Украины.
Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о погибшем командире разведроты.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей», - написал Кондратьев. Прощание с Александром Лысенко пройдёт сегодня в Кавказском районе.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин написал о гибели военнослужащего на своей странице в Instagram.
«С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев. Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой», - написал Бабушкин.
Ранее о потерях в ходе спецоперации сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чеченской Республики, Курской и Пензенской областей.
В министерстве обороны РФ эти данные пока не комментируют и не называют точное число погибших и раненых.
«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — накануне заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о погибшем командире разведроты.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко. Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей», - написал Кондратьев. Прощание с Александром Лысенко пройдёт сегодня в Кавказском районе.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин написал о гибели военнослужащего на своей странице в Instagram.
«С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарынбаев. Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой», - написал Бабушкин.
Ранее о потерях в ходе спецоперации сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чеченской Республики, Курской и Пензенской областей.
В министерстве обороны РФ эти данные пока не комментируют и не называют точное число погибших и раненых.
«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — накануне заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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