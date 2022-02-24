Лукашенко оценил переговоры России и Украины и назвал их организацию «триллером»
Россия и мир
Фото: BELTA.BY
Президент Беларуси Александр Лукашенко с осторожным оптимизмом оценивает результаты первых российско-украинских переговоров, которые накануне прошли в Гомельской области. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.
«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер...», - заметил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров Беларуси. По его словам, переговорщики «сделали больше, чем было возможно».
Он отметил, что встреча российской и украинской стороны, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе, сообщает агентство.
28 февраля в Гомельской области состоялись первые мирные российско-украинские переговоры, они проходили за закрытыми дверями около пяти часов.
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«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер...», - заметил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров Беларуси. По его словам, переговорщики «сделали больше, чем было возможно».
Он отметил, что встреча российской и украинской стороны, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе, сообщает агентство.
28 февраля в Гомельской области состоялись первые мирные российско-украинские переговоры, они проходили за закрытыми дверями около пяти часов.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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