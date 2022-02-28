Mastercard заблокировала доступ нескольким российским финансовым учреждениям
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Из-за антироссийских санкций финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе «нескольким финансовым учреждениям».
«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard», - заявил глава корпорации Майкл Мибах.
По его словам, Mastercard продолжит работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать обязательства по санкционным требованиям.
На фоне военной спецоперации, проводимой на территории Украины, против России были введены экономические санкции. О том, как это повлияет на жизнь россиян, «Вечерним ведомостям» рассказал экономист Константин Селянин.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard», - заявил глава корпорации Майкл Мибах.
По его словам, Mastercard продолжит работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать обязательства по санкционным требованиям.
На фоне военной спецоперации, проводимой на территории Украины, против России были введены экономические санкции. О том, как это повлияет на жизнь россиян, «Вечерним ведомостям» рассказал экономист Константин Селянин.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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