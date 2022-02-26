Курс доллара на рынке Forex достиг 117 рублей, евро – 132 рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Доллар на рынке Forex на открытии торгов в понедельник достигал 117,82 рубля, евро – 132,88 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
По состоянию на 7:05 по мск времени курс евро к рублю на Forex увеличивался примерно на 29,5% — до 122,15 рубля за евро. Курс доллара рос на 28,6% — до 107,68 рубля за доллар.
Эксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов Банка России, сообщает агентство.
Ранее ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России
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По состоянию на 7:05 по мск времени курс евро к рублю на Forex увеличивался примерно на 29,5% — до 122,15 рубля за евро. Курс доллара рос на 28,6% — до 107,68 рубля за доллар.
Эксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов Банка России, сообщает агентство.
Ранее ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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