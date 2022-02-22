Владимир Путин приказал перевести силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства

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27 февраля президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым отдал приказ перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства.Силы стратегического сдерживания, согласно справочнику Минобороны, предназначены для сдерживания агрессии против России и её союзников, а также разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия. ССС включают в себя Стратегические наступательные силы СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).