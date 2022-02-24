Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство. Об этом он написал в Twitter.
«Закройте воздушное пространство», — написал он в посте. Также он сообщил, что провел переговоры с президентом США Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Британии Борисом Джонсоном.
Сегодня утром президент Украины ввел военное положение по всей стране.
«Закройте воздушное пространство», — написал он в посте. Также он сообщил, что провел переговоры с президентом США Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Британии Борисом Джонсоном.
Сегодня утром президент Украины ввел военное положение по всей стране.
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