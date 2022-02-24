Мэр Харькова объявил об открытии бомбоубежищ в городе
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Мэр Харькова Игорь Терехов в telegram-канале обратился к жителям города.
«В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища — в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими. Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие».
По словам Терехова, в связи с осложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают, до прояснения обстановки.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что гражданскому населению во время военной спецоперации ничего не угрожает.
«В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища — в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими. Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие».
По словам Терехова, в связи с осложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают, до прояснения обстановки.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что гражданскому населению во время военной спецоперации ничего не угрожает.
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