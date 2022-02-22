Минобороны РФ: гражданскому населению Украины ничего не угрожает
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, заявили РИА Новости в Минобороны России.
Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщает агентство со ссылкой на представителей ведомства.
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Сегодня в украинских соцсетях появились сообщения о взрывах вблизи городов.
Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщает агентство со ссылкой на представителей ведомства.
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Сегодня в украинских соцсетях появились сообщения о взрывах вблизи городов.
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