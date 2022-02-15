В соцсетях появилось множество сообщений о взрывах в нескольких городах Украины
Россия и мир
Фото: кадр из видео в харьковском паблике в Instagram
В украинских пабликах появляется все больше сообщений о взрывах, пользователи соцсетей пишут, что в слышны выстрелы из орудий в Харькове, Краматорске, Одессе, Мариуполе.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что в Киеве применяются крылатые и баллистические ракеты. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева», — пишет журналист.
Украинское СМИ Униан сообщает о «четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале обстрелов на Донбассе». В Киеве тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины, пишет агентство. Сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта «Борисполь».
Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что в Киеве применяются крылатые и баллистические ракеты. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева», — пишет журналист.
Украинское СМИ Униан сообщает о «четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале обстрелов на Донбассе». В Киеве тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины, пишет агентство. Сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта «Борисполь».
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