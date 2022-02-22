Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На брифинге после заседания спикер Валентина Матвиенко заявила, что решение было «долгожданным» и «выстраданным».
По ее словам, сенаторы высказали единодушную поддержку решения президента о признании республик.
«Это имеет огромное геополитическое и моральное значение […] Ратификация договоров откроет новую жизнь для жителей Донецка и Луганска», — заявила Матвиенко. Россия в рамках подписанных договоров сделает всё, чтобы оказать республикам поддержку, восстановить экономику, решить социальные вопросы и обеспечить защиту людей, сообщила она.
На вопрос журналистов о новых санкциях против России на фоне признания ЛНР и ДНР и обострения российско-украинского конфликта спикер ответила, что страну такими мерами уже «не запугать».
«Мы уже настолько привыкли [к санкциям], что перестали реагировать», — сказала Матвиенко.
Ранее депутаты Госдумы единогласно ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР.
По ее словам, сенаторы высказали единодушную поддержку решения президента о признании республик.
«Это имеет огромное геополитическое и моральное значение […] Ратификация договоров откроет новую жизнь для жителей Донецка и Луганска», — заявила Матвиенко. Россия в рамках подписанных договоров сделает всё, чтобы оказать республикам поддержку, восстановить экономику, решить социальные вопросы и обеспечить защиту людей, сообщила она.
На вопрос журналистов о новых санкциях против России на фоне признания ЛНР и ДНР и обострения российско-украинского конфликта спикер ответила, что страну такими мерами уже «не запугать».
«Мы уже настолько привыкли [к санкциям], что перестали реагировать», — сказала Матвиенко.
Ранее депутаты Госдумы единогласно ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР.
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