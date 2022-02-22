Депутаты Госдумы единогласно одобрили договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Завершилось заседание Государственной думы, на котором депутаты рассматривали вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.Госдума единогласно ратифицировала договор, «за» проголосовали все 400 присутствующих депутатов, воздержавшихся нет.Также депутаты единогласно приняли поправку о вступлении в силу договора о дружбе с ДНР и ЛНР после официального опубликования (поправка была внесена для того, чтобы договор вступил в силу «как можно скорее»).