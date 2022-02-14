Калашников опроверг заявление о признании республик в границах Донецкой и Луганской областей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников опроверг слова, которые ранее появились в СМИ как его цитата.
«Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР», — цитирует Калашникова издание «Подъем».
Он добавил, что «это не право России — уточнять чужие границы».
На вопрос «Вечерних ведомостей» Калашников ответил, что сможет комментировать ситуацию позже.
После объявления президента РФ о признании ЛНР и ДНР, в СМИ активно обсуждают, в каких границах будут признаны республики. В соглашениях о дружбе и взаимопомощи, подписанных вчера Путиным и главами республик, границы не уточняются.
ДНР и ЛНР контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – схематическую карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.
«Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР», — цитирует Калашникова издание «Подъем».
Он добавил, что «это не право России — уточнять чужие границы».
На вопрос «Вечерних ведомостей» Калашников ответил, что сможет комментировать ситуацию позже.
После объявления президента РФ о признании ЛНР и ДНР, в СМИ активно обсуждают, в каких границах будут признаны республики. В соглашениях о дружбе и взаимопомощи, подписанных вчера Путиным и главами республик, границы не уточняются.
ДНР и ЛНР контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – схематическую карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.
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