Калашников: ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей

12.15 Вторник, 22 февраля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава думского комитета по СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают РИА Новости в Telegram-канале.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев призвал признать ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года, до военного конфликта на востоке страны. Министр высказался за признание правосубъектности республик «в тех административных границах, в которых они находились до оккупации Вооруженными силами Украины», «именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами».

Между тем, сенатор Андрей Климов, зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам, заявил, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

«Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал Климов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – схематическую карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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