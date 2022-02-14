Калашников: ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава думского комитета по СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают РИА Новости в Telegram-канале.
Накануне глава МВД Владимир Колокольцев призвал признать ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года, до военного конфликта на востоке страны. Министр высказался за признание правосубъектности республик «в тех административных границах, в которых они находились до оккупации Вооруженными силами Украины», «именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами».
Между тем, сенатор Андрей Климов, зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам, заявил, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
«Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал Климов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – схематическую карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.
Накануне глава МВД Владимир Колокольцев призвал признать ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года, до военного конфликта на востоке страны. Министр высказался за признание правосубъектности республик «в тех административных границах, в которых они находились до оккупации Вооруженными силами Украины», «именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами».
Между тем, сенатор Андрей Климов, зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам, заявил, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
«Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал Климов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – схематическую карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.
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