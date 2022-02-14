В Совфеде прокомментировали вопрос о границах признанных республик
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Сенатор Андрей Климов, зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам, заявил, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал Климов в эфире телеканала «Россия 24».
Подписанные с ЛНР и ДНР договоры будут ратифицированы Совфедом 22 февраля.
Глава МВД Владимир Колокольцев накануне призывал признать ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года.
Напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.
«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал Климов в эфире телеканала «Россия 24».
Подписанные с ЛНР и ДНР договоры будут ратифицированы Совфедом 22 февраля.
Глава МВД Владимир Колокольцев накануне призывал признать ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей Украины в период до 2014 года.
Напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге прокуратура проверит информацию о незаконной свалке строительного мусора
15 февраля 2022
15 февраля 2022
Александр Гетманчук избран главой Счетной палаты Екатеринбурга
22 февраля 2022
22 февраля 2022