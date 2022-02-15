СНБО: Киев не причастен к обстрелу погранпункта ФСБ под Ростовом
Россия и мир
Фото: стопкадр видеосюжета телеканала «Звезда»
Сегодня в 150 км от российско-украинской границы снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание полностью разрушено. По сообщениям ФСБ, снаряд неустановленного образца принадлежит вооруженным силам Украины.
Между тем, в СНБО с обвинениями не согласны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области.
«Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения», — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении.
Между тем, в СНБО с обвинениями не согласны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области.
«Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения», — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении.
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