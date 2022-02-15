СНБО: Киев не причастен к обстрелу погранпункта ФСБ под Ростовом

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Сегодня в 150 км от российско-украинской границы снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание полностью разрушено. По сообщениям ФСБ, снаряд неустановленного образца принадлежит вооруженным силам Украины.Между тем, в СНБО с обвинениями не согласны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области.«Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения», — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24».Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении.