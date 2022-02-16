Задержан экс-министр обороны Казахстана
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти. Об этом сообщается на официальном сайте генеральной прокуратуры.
«Девятнадцатого февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан»,— говорится в сообщении.
Бектанов был уволен 19 января после беспорядков и масштабных протестов в Казахстане. Его задержали 20 февраля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Мурат Бектанов возглавлял Минобороны Казахстана с августа 2021 года.
Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали более 220 человек.
«Девятнадцатого февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан»,— говорится в сообщении.
Бектанов был уволен 19 января после беспорядков и масштабных протестов в Казахстане. Его задержали 20 февраля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Мурат Бектанов возглавлял Минобороны Казахстана с августа 2021 года.
Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали более 220 человек.
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