В России зарегистрировали 170 699 случаев коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние стуки в России было выявлено 170 699 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество госпитализаций в 85 регионах составило 10 372 человека, что на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля. За все время было выявлено 15 370 419 случаев.
Выздоровело за минувшие сутки 147 296 жителей России. За все время вылечилось 12 365 238 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 745 пациентов. За весь период пандемии было зарегистрировано 345 500 летальных исходов.
Выздоровело за минувшие сутки 147 296 жителей России. За все время вылечилось 12 365 238 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 745 пациентов. За весь период пандемии было зарегистрировано 345 500 летальных исходов.
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