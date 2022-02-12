В России зарегистрировали 170 699 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За последние стуки в России было выявлено 170 699 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество госпитализаций в 85 регионах составило 10 372 человека, что на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля. За все время было выявлено 15 370 419 случаев.Выздоровело за минувшие сутки 147 296 жителей России. За все время вылечилось 12 365 238 человек.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 745 пациентов. За весь период пандемии было зарегистрировано 345 500 летальных исходов.