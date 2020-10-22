Володин рассказал Путину о заболевших коронавирусом депутатах Госдумы

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Спикер Госдумы Володин рассказал Путину о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатах.«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации, вы знаете, что один депутат умер... Конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но, если посмотреть по итогам уже того периода, который прошел, у нас 91 переболел либо сегодня болеет», – заявил Володин на встрече с Путином.Спикер Госдумы также сказал, что депутаты проходят такое же лечение, как и все граждане, а медицинскую помощь получают «там, где болезнь прихватила».Как напоминает lenta.ru, в России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19.