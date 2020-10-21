Мишустин утвердил список пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе с 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.«В список вошли 29 погранпунктов. В частности, это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге», - сказано в пояснительной записке к распоряжению.Морскими пунктами пропуска станут порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино, автомобильными – шесть пунктов в Калининградской области, один в Псковской и один в Ленинградской области.Отметим, что электронные визы с 2021 года введут для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ. Виза будет оформляться однократно на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток. Получить такую визу смогут граждане 52 стран.