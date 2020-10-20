Сотрудники ФСБ задержали двух участников нападений на Дагестан в 1999 году

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Сотрудники ФСБ задержали двоих участников вторжения исламистов в Дагестан, которое произошло в 1999 году. Задержаны уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев и Загир Якубов, 1975 и 1977 года рождения соответственно, рассказали в ФСБ. По данным спецслужб, задержанные являлись членами бандформирований Басаева и Хаттаба, они принимали участие в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, передает gazeta.ru.Напомним, что в результате той атаки погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц.