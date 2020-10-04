В России выявили еще 13 634 случая COVID-19
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг
За минувшие сутки в России обнаружили еще 13 634 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее число инфицированных по всей России достигло 1 298 718 человек.
Больше всего заразившихся — в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528) и Московской области (419). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 1 соответственно). Также за сутки зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4 240 человек.
За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов*, выздоровели 1 020 422 человека.
*из-за технической ошибки скорректированы данные по ЯНАО. Количество подтвержденных смертей в регионе 10 октября за сутки - 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 (вместо 22 454).
Общее число инфицированных по всей России достигло 1 298 718 человек.
Больше всего заразившихся — в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528) и Московской области (419). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 1 соответственно). Также за сутки зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4 240 человек.
За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов*, выздоровели 1 020 422 человека.
*из-за технической ошибки скорректированы данные по ЯНАО. Количество подтвержденных смертей в регионе 10 октября за сутки - 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 (вместо 22 454).
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