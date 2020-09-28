Директор СВР Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах устремились боевики
Россия и мир
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, передает russian.rt.com.
По его словам, речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне. Отмечается, что в Карабах, в частности, отправляются члены запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусра», а также участники бригад «Фиркат Хамза» и «Султан Мурад», сообщает ren.tv.
Кроме того, Нарышкин назвал принципиально новым внешним фактором открытую поддержку Азербайджана Турцией.
По его словам, речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне. Отмечается, что в Карабах, в частности, отправляются члены запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусра», а также участники бригад «Фиркат Хамза» и «Султан Мурад», сообщает ren.tv.
Кроме того, Нарышкин назвал принципиально новым внешним фактором открытую поддержку Азербайджана Турцией.
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