В Белом доме рассказали о том, почему Дональд Трамп был доставлен в больницу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в эфире телеканала Fox News, что у Дональда Трампа в пятницу утром резко упал уровень кислорода в крови. В этот же день президент США был доставлен в госпиталь Уолтера Рида, где его самочувствие стабилизировали. Ранее Медоуз сообщал, что у Трампа были только «легкие симптомы».Вчера вечером стали известные новые подробности о том, почему Дональд Трамп был доставлен в больницу по воздуху в пятницу. Марк Медоуз сообщил, что у президента США поднялась температура и его уровень кислорода быстро упал. Также Медоуз отметил, что Трамп добился «невероятных улучшении» по сравнению с утром пятницы.Канал CNN со ссылкой на свои источники, рассказал, что президент США не хотел ехать в больницу и отказывался покидать свою резиденцию в Вашингтоне. Сам же Дональд Трамп отметил, что решение госпитализироваться в пятницу было его. Он добавил, что ему не нравится перспектива оставаться в изоляции в резиденции.