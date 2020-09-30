11,5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека.Больше всего новых заражённых в Москве (3327 человек), Санкт-Петербурге (392), Московской (296), Ростовской (234) и Нижегородской (201) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека.