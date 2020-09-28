Тринадцатую субботу подряд жители Хабаровска выходят на протесты
Россия и мир
Фото: t.me/khabarovskie
Жители Хабаровска выходят на акцию протеста против задержания бывшего главы края Сергея Фургала уже третий месяц. Это 13-ая неделя подряд.
ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили, что количество участников акции снижается. Сегодня к полудню собралось 500 хабаровчан. По данным «Итерфакса» на улицы вышла 1 тысяча горожан.
Сегодня в Хабаровске идет дождь, но шествию это не помешало. Участники акции продолжают движение по улицам города с зонтиками.
ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили, что количество участников акции снижается. Сегодня к полудню собралось 500 хабаровчан. По данным «Итерфакса» на улицы вышла 1 тысяча горожан.
Сегодня в Хабаровске идет дождь, но шествию это не помешало. Участники акции продолжают движение по улицам города с зонтиками.
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