Тринадцатую субботу подряд жители Хабаровска выходят на протесты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Хабаровска выходят на акцию протеста против задержания бывшего главы края Сергея Фургала уже третий месяц. Это 13-ая неделя подряд.ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили, что количество участников акции снижается. Сегодня к полудню собралось 500 хабаровчан. По данным «Итерфакса» на улицы вышла 1 тысяча горожан.Сегодня в Хабаровске идет дождь, но шествию это не помешало. Участники акции продолжают движение по улицам города с зонтиками.