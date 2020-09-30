Белоруссия вводит ответные санкции в отношении ряда официальных лиц ЕС

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Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, сообщается на сайте МИД республики.«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой, мы не будем его публиковать», — говорится в сообщении.Как напоминает lenta.ru, ранее лидеры стран Евросоюза согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Они будут приняты в отношении официальных лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом Лукашенко в санкционный список не вошел.