Белоруссия вводит ответные санкции в отношении ряда официальных лиц ЕС
Россия и мир
Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, сообщается на сайте МИД республики.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой, мы не будем его публиковать», — говорится в сообщении.
Как напоминает lenta.ru, ранее лидеры стран Евросоюза согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Они будут приняты в отношении официальных лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом Лукашенко в санкционный список не вошел.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой, мы не будем его публиковать», — говорится в сообщении.
Как напоминает lenta.ru, ранее лидеры стран Евросоюза согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Они будут приняты в отношении официальных лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом Лукашенко в санкционный список не вошел.
Игрок ФК «Урал» попал в список лучших игроков прошлого сезона
30 сентября 2020
30 сентября 2020
Школьные каникулы в Свердловской области продлевать не будут
29 сентября 2020
29 сентября 2020
В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в изнасиловании двух девочек
24 сентября 2020
24 сентября 2020