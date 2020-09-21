Белорусская писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию

© Вечерние ведомости

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уехала в Германию. Об этом Tut.by заявила помощница писательницы. «Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — сказала помощница.По словам помощницы, об эмиграции речи не идет. Она добавила, что Алексиевич долго не могла никуда ездить по состоянию здоровья. От ее самочувствия будет зависеть и то, когда она вернется обратно.