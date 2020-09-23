Более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
Россия и мир
Более 5 тыс. добровольцев уже ввели вакцину «Спутник V», и нежелательных реакций ни у кого нет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Вакцинация от коронавируса проводится с применением специальной системы поствакцинального мониторинга – данные о состоянии здоровья каждого пациента поступают в единую информационную систему, уточнили в пресс-службе.
Как напоминает gazeta.ru, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Вакцинация от коронавируса проводится с применением специальной системы поствакцинального мониторинга – данные о состоянии здоровья каждого пациента поступают в единую информационную систему, уточнили в пресс-службе.
Как напоминает gazeta.ru, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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