Диетолог назвала продукты, которые не следует употреблять на завтрак

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Российский врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко расскзала о самых опасных завтраках. Ее список вредных продуктов опубликован на сайте «Пятого канала».Список возглавили мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления возглавили список самых вредных для завтрака продуктов. По ее словам, такая еда повышает уровень сахара в крови, но не насыщает, передает gazeta.ru. Врач также рекомендовала перестать готовить на завтрак бутерброды, тосты с джемом и пастой.Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. Все это быстро попадает в печень и перерабатывается в жир.