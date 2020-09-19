Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Об этом сообщается на сайте правительства.«Для граждан еще четырех стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», ‒ говорится в сообщении.Такое решение принято в связи с тем, что на следующей неделе с этими государствами возобновляется авиасообщение: 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), 27 сентября с Южной Кореей (г. Сеул).Рейсы в столицы - Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул будут осуществляться раз в неделю.