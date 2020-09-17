Безработным россиянам с детьми предложили бессрочно продлить пособия

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Федерация независимых профсоюзов России предложила бессрочно продлить выплату пособий для безработных граждан с детьми. Такая инициатива содержится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передают «Известия».Отмечается, что предложенная идея фактически реализуется с апреля. Ежемесячно безработные россияне с детьми получают три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Эти выплаты, однако, были введены только на время пандемии коронавируса.Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, инициатива предполагает сделать кризисные меры поддержки постоянными. Предполагается, что доплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка — в среднем это около 10,7 тысяч рублей на ребенка.