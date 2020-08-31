В Красноярском крае ФСБ задержала планировавшего взрыв в школе подростка

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В Минусинском районе Красноярского края сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка, который, как считает следствие, готовил теракт в школе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.По словам силовиков, весной этого года подозреваемый решил, что нужно устроить теракт в школе. Для этого он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении, пока его не задержали.На подростка завели дело о приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном хранении и переноске взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывных устройств.