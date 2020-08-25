Один человек погиб в результате взрыва в одном из ресторанов Абу-Даби
Россия и мир
В результате взрыва в одном из ресторанов столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби погиб один человек, сообщает Reuters. Также в результате произошедшего пострадали гости заведения. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
На место происшествия выехали службы быстрого реагирования. Пожар повредил первый этаж здания. Его удалось быстро потушить.
На место происшествия выехали службы быстрого реагирования. Пожар повредил первый этаж здания. Его удалось быстро потушить.
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