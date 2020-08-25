Один человек погиб в результате взрыва в одном из ресторанов Абу-Даби

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В результате взрыва в одном из ресторанов столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби погиб один человек, сообщает Reuters. Также в результате произошедшего пострадали гости заведения. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.На место происшествия выехали службы быстрого реагирования. Пожар повредил первый этаж здания. Его удалось быстро потушить.