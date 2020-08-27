В Москве всех работников системы образования проверили на коронавирус

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Все работники столичной системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3% тестируемых обнаружены антитела, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе.Отмечается, что тесты сделали 180 тысяч человек. Среди них учителя, работники столовых, клининговых и охранных компаний, а также другие сотрудники.