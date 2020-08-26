Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

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Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его «приговорили к казни», и попросил о последнем желании, передает ren.tv.Ефремов заявил, что был «приговорен к казни» уже на следующий день после ДТП на Смоленской площади, когда защитники потерпевшей стороны рассказали о его вине на федеральных каналах. Однако, по словам Ефремова, его «опыт» говорит о том, что в пьяном состоянии он никогда не садился за руль и ездил только на пассажирском сидении. Артист обратился к суду с просьбой принять ходатайство об экспертизе, которая, по его мнению, поможет установить, кто на самом деле был за рулем в момент аварии, сообщает РИА «Новости». Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.Как напоминает russian.rt.com, 8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.