Путин и Синдзо Абэ обсудили мирный договор между Японией и РФ

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Уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и Путин провели телефонный разговор. Путин поблагодарил Абэ за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, во время беседы они обсудили заключение между странами мирного договора.Как напоминает rg.ru, 28 августа глава японского правительства официально объявил о своей отставке. Выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который также будет руководить правительством, пройдут в середине сентября.