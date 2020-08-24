Путин и Синдзо Абэ обсудили мирный договор между Японией и РФ
Россия и мир
Уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и Путин провели телефонный разговор. Путин поблагодарил Абэ за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, во время беседы они обсудили заключение между странами мирного договора.
Как напоминает rg.ru, 28 августа глава японского правительства официально объявил о своей отставке. Выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который также будет руководить правительством, пройдут в середине сентября.
Как напоминает rg.ru, 28 августа глава японского правительства официально объявил о своей отставке. Выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который также будет руководить правительством, пройдут в середине сентября.
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