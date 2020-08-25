Мурашко анонсировал начало крупных поставок вакцины от коронавируса в сентябре
Россия и мир
Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первые крупные поставки вакцины от коронавирусной инфекции начнутся в сентябре 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, в рамках третьего этапа испытаний вакцины уже набрано более 2,5 тысяч добровольцев.
«По вакцинации против коронавирусной инфекции: сейчас параллельно идет наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация) будет абсолютно добровольной. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», - заявил глава Минздрава РФ.
По словам Мурашко, в рамках третьего этапа испытаний вакцины уже набрано более 2,5 тысяч добровольцев.
«По вакцинации против коронавирусной инфекции: сейчас параллельно идет наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация) будет абсолютно добровольной. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», - заявил глава Минздрава РФ.
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