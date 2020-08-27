Штаб Тихановской собирается обратиться к Совбезу ООН

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Светлана Тихановская, участница прошедших 9 августа выборов президента страны, намерена обратиться к Совету Безопасности ООН 4 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб Тихановской.По данным информационного агентства, Тихановская собирается обратиться к Совбезу ООН по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа. Сделать это политик планирует по видеосвязи.Напомним, что 20 августа Тихановская заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.«Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования», — подчеркнула Тихановская.