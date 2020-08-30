ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Федеральная служба безопасности задержала членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», финансировавших ее деятельность. Преступники были задержаны в пяти регионах России.Против шести россиян возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).«ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"»,— сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.