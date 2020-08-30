ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России
Россия и мир
Фото: РБК
Федеральная служба безопасности задержала членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», финансировавших ее деятельность. Преступники были задержаны в пяти регионах России.
Против шести россиян возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).
«ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"»,— сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.
Против шести россиян возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).
«ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"»,— сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.
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