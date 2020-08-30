Климатолог: россиян ждет суровая зима
Россия и мир
Фото: rus.tvnet.lv
Ближайшая зима в России ознаменуется сильными морозами. Об этом заявила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова, передает Ura.ru.
«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — объяснила специалист.
Предварительные прогнозы Гидрометцентра России также свидетельствуют о прохладной осени и сильных морозах зимой.
Пестрякова рассказала, что в 2020 году зима может начаться уже в ноябре.
«Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — уточнила метеоролог. По ее словам, в зимнее время россиян ждут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди.
«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — объяснила специалист.
Предварительные прогнозы Гидрометцентра России также свидетельствуют о прохладной осени и сильных морозах зимой.
Пестрякова рассказала, что в 2020 году зима может начаться уже в ноябре.
«Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — уточнила метеоролог. По ее словам, в зимнее время россиян ждут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди.
На Средний Урал идёт тёплое, но местами дождливое начало недели
30 августа 2020
30 августа 2020
Последние дни августа в Свердловской области будут теплыми
28 августа 2020
28 августа 2020
На месте КОР в Екатеринбурге могут построить жилой комплекс
28 августа 2020
28 августа 2020