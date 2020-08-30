Климатолог: россиян ждет суровая зима

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Ближайшая зима в России ознаменуется сильными морозами. Об этом заявила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова, передает Ura.ru.«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — объяснила специалист.Предварительные прогнозы Гидрометцентра России также свидетельствуют о прохладной осени и сильных морозах зимой.Пестрякова рассказала, что в 2020 году зима может начаться уже в ноябре.«Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — уточнила метеоролог. По ее словам, в зимнее время россиян ждут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди.