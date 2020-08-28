Лукашенко заявил, что в Белоруссии «эта вакханалия» заканчивается

© Вечерние ведомости

Лукашенко объявил о конце «вакханалии» с протестами в республике. Об этом сообщает «Интерфакс». «Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он.В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители страны в эти результаты не поверили. Люди начали выходить на улицы. Первую неделю силовики проводили массовые и жесткие задержания и применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.