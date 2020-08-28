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Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», - сказала Яновская на заседании комитета по охране здоровья, передает РИА «Новости».Глава службы Анна Попова, в свою очередь, назвала вызовом решение начать учебный год очно. При этом он отметила, что такое решение российские власти приняли исходя из больших, чем ранее, знаний о коронавирусе.