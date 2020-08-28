Собянин считает, что коронавирус удастся победить через полгода

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может полностью разрешиться в течение полугода, сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета мэр Москвы Собянин, передает РИА «Новости».«Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев (может, шести месяцев максимум) мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские учёные, мировые учёные, московские», — приводит его слова столичный оперштаб.Как напоминает «Ведомости», в середине августа Собянин называл стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Мэр подчеркивал, что проблема сохранится до массовой вакцинации.