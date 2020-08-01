Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

10.43 Пятница, 28 августа 2020
Россия и мир
Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все контакты с белорусской стороной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1». «Официально могу вам заявить: у нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной стоят на паузе», – рассказал министр.

По его словам, украинские власти следят за развитием ситуации в соседней стране. Он отметил, что Киев сможет возобновить контакты с белорусской стороной после того, как убедится, что данное решение не нанесет репутационных, политических или моральных потерь Украине, передает iz.ru.

Как напоминает «Интерфакс», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога «без дубинок».
© Вечерние ведомости

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