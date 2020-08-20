Торговая сеть «Ашан» уволила десятки своих сотрудников из-за подозрений в коррупции

12:36 | 21.08.2020

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети «Ашан» были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай. Отмечается, что он создал комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.



По его словам, с начала работы комитета в компании уже уволены десятки сотрудников, которые потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.

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