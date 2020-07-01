Белоруссия передала Украине список задержанных в республике россиян

16:54 | 31.07.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе, передает russian.rt.com. По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов начали активно работать со списком. Они также проверят, имеет ли кто-то из задержанных гражданство Украины.



Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании, сообщает gazeta.ru.

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