Минздрав Казахстана опроверг слухи о новой опасной пневмонии

17:06 | 10.07.2020

Фото: islam.kz

Информация о регистрации случаев неизвестной пневмонии, более опасной, чем коронавирус, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Минздрава.



Напомним, что эта информация впервые появилась в китайских СМИ.



«В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении ведомства.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»