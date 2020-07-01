Россия и мир
17:06 | 10.07.2020
Фото: islam.kz
Минздрав Казахстана опроверг слухи о новой опасной пневмонии
Напомним, что эта информация впервые появилась в китайских СМИ.
«В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении ведомства.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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