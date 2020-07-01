Россия начала поставлять лекарство для лечения коронавируса в Белоруссию и Казахстан

16:37 | 2.07.2020

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали экспортировать препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» в Белоруссию, сообщили в организации. «В ближайшее время поставки «Авифавира» также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности», — также говорится в сообщении.



Как передает gazeta.ru, РФ продолжит наращивать производство, стремясь поставлять около 300 тысяч курсов в месяц.

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