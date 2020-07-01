Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса побило новый рекорд

14:01 | 2.07.2020

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса взлетело до нового рекордного показателя в 171,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Рост благосостояния миллиардера объясняют повышением стоимости акций Amazon. По итогам среды они подорожали на 4,5%.



Предыдущий рекорд был достигнут 4 сентября 2018 года - тогда богатство Безоса оценивалось в 167,7 миллиарда долларов.

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